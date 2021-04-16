На острове Гренландия после выборов cформировали кабмин

СТОКГОЛЬМ, 16 апреля. /ТАСС/. Новое коалиционное правительство в Гренландии будет состоять из представителей двух партий - левой "Инуит Атакатигиит" (ИА) и центристской "Налерак". Об этом в пятницу сообщило Датское радио.

Министры будут официально утверждены парламентом на заседании в следующую пятницу, 23 апреля.

Бывшая в оппозиции ИА получила большинство мандатов по итогам состоявшихся 6 апреля выборов в парламент Гренландии, что дало ее лидеру Мюте Эгеде право сформировать правительство. Она набрала 36,6% голосов, получив 12 из 31 мандата. Правящая прежде социал-демократическая партия "Сиумут" показала результат 29,4% (10 мест).

ИА и "Налерак" не поддерживают разработку редкоземельных металлов на месторождении Кванефьелль, против этого также выступает большинство жителей острова. "Налерак" заняла третье место по итогам выборов с 12% и четырьмя мандатами, а для большинства в парламенте было необходимо 16 мест.

ИА удалось сформировать правительство лишь во второй раз с 1979 года. Ранее с единственным перерывом с 2009 по 2013 годы на острове правила "Сиумут".