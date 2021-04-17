ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Лидеры США и Японии выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также за мирное решение любых конфликтов в этом регионе. Об этом говорится в совместном документе, опубликованном в пятницу по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

"Мы подчеркиваем важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе", - говорится в документе. Лидеры двух стран также отметили важность ведения откровенного диалога с КНР и подтвердили готовность напрямую выражать китайской стороне существующие у США и Японии опасения.

Тайвань был напрямую упомянут в совместном заявлении лидеров США и Японии впервые с 1969 года, когда прошли переговоры президента США Ричарда Никсона и премьер-министра Японии Эйсаку Сато.

Лидеры США и Японии также выразили крайнюю озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

"Мы разделяем серьезную озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - говорится в документе. Лидеры двух стран также подчеркнули, что США и Япония осознают важность откровенного диалога с Китаем и необходимость сотрудничества с китайской стороной в областях общих интересов.

Действия Китая

Байден и Суга осудили действия Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

"Мы выступаем против любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море. Мы в очередной раз высказываем наши возражения против незаконных претензий и действий Китая в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении. Лидеры двух стран также подчеркнули, что разделяют позицию, согласно которой ситуация в Южно-Китайском море должна регулироваться в соответствии с международным законом, а свобода навигации будет гарантирована в рамках существующих конвенций ООН.

Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, который обострился в сентябре 2012 года после покупки их властями Токио у частных владельцев. В Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. В этот спор вовлечены КНР, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.