Лидеры США и Япония подтвердили решимость провести полную денуклеаризацию КНДР

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга подтвердили решимость провести полную денуклеаризацию КНДР и призвали Пхеньян к выполнению обязательств в рамках резолюций Совета безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом в пятницу по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров между американским и японским лидерами.

"США и Япония подтвердили свою решимость провести полную денуклеаризацию Северной Кореи, призывают Северную Корею выполнять обязательства в рамках резолюций Совета безопасности ООН и призывают международное сообщество к полному выполнению [этих резолюций]", - говорится в документе. Лидеры двух государств также подчеркнули намерение укрепить сдерживающий потенциал в регионе, направленный на поддержание мира и стабильности. Байден и Суга отметили, что их страны совместно с международным сообществом будут отвечать на угрозы, связанные с ракетно-ядерной программой КНДР, а также с рисками распространения оружия массового поражения.

Президент Байден также подчеркнул готовность США всецело способствовать решению проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.