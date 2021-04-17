Израиль атаковал военные объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апреля. /ТАСС/. Израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории Израиля в пятницу вечером. Об этом сообщила в субботу армейская пресс-служба.

"Накануне вечером из сектора Газа была выпущена ракета по территории Израиля. В ответ истребители и боевые вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду военных целей ХАМАС в секторе Газа, включая тренировочный лагерь, строящуюся позицию для зенитных установок, завод по производству бетона, использовавшегося в строительстве диверсионных тоннелей под границей, а также склад боеприпасов", - говорится в заявлении военных.

В пятницу вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории, сообщила ранее армейская пресс-служба. По данным государственного радио Kan, снаряд разорвался в незаселенной местности, не причинив ущерба.

В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали обстрелу территорию еврейского государства 15 апреля. В ответ в ночь на пятницу истребители и боевые вертолеты израильской армии нанесли удары по нескольким военным целям движения ХАМАС на территории палестинского приморского анклава.