Главком ВС Украины призвал не создавать вооруженные формирования и не сеять панику

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак призвал органы государственной власти и местного самоуправления не разжигать панические настроения в обществе из-за перемещений российских войск возле украинской границы и не создавать вооруженные формирования.

"<...> Прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием не определенных законом военизированных формирований", - говорится в сообщении, которое опубликовано в Facebook Генштаба ВС Украины. По версии Хомчака, подобные действия могут быть использованы Россией в своих целях.

Главком ВС объясняет перемещение российских войск вдоль границы Украины попыткой Москвы "в очередной раз испытать" Киев на прочность. Хомчак заверил, что генеральный штаб украинских ВС рассматривает все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования.

Обращение Хомчака стало реакцией на желание мэров ряда городов на западе Украины формировать отряды самообороны для отражения якобы российской агрессии. В пятницу мэр Львова Андрей Садовой встретился с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин и попросил помочь в организации территориальной обороны города. Накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил о наборе в отряд добровольцев, которые будут задействованы "в случае полномасштабного вторжения" на Украину.

Ситуация на границе

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с утверждениями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Как отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства. Он подчеркнул, что эти перемещения войск никак не угрожают другим странам. Песков также указал, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.