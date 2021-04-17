Протестующие из-за убийства Райта в Миннесоте вышли на улицы шестую ночь подряд

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Протесты в штате Миннесота после смерти афроамериканца Данте Райта продолжаются шестой день подряд, Как сообщает телеканал KARE, в пятницу вечером у полицейского участка города Бруклин-Сентер собрались порядка 500 человек.

По его сведениям, из-за народных волнений власти города вновь ввели комендантский час в ночь с пятницы на субботу. Протестующие не подчинялись требованиям полиции разойтись, некоторые из них кидали различные предметы в правоохранителей, пытались ослепить их лазерными указками, прорваться через заграждения. Органы правопорядка провели отдельные задержания тех, кто не подчинялся приказам разойтись. В полиции продемонстрировали средства, используемые протестующими, - бейсбольные биты, самодельные щиты, шарики с краской.

Протестные акции также имели место в разных районах Вашингтона. Информация о каких-либо ЧП или серьезных столкновениях между протестующими и полицейскими не поступала. В Балтиморе (штат Мэриленд) порядка 100 человек собрались у полицейского участка. В Нью-Йорке участники акций протеста в защиту темнокожих BLM вечером в пятницу пытались перекрыть одну из центральных улиц Манхэттена - Третью авеню. Трое манифестантов были задержаны. В городе Дарем (штат Северная Каролина) демонстранты устроили пожар у здания полиции и разбили несколько витрин на центральной улице.

Инцидент с Данте Райтом

Полицейские в Бруклин-Сентере 11 апреля остановили автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания тот сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего сотрудница полиции города Ким Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.

В полиции заявили, что смерть Райта стала следствием ошибки Поттер. Она якобы хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрел из пистолета. Произошедшее привело к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией. Власти Бруклин-Сентера заявили во вторник, что Поттер подала прошение о немедленном увольнении из полиции.

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где в настоящее время проходит резонансный судебный процесс по делу экс-полицейского Дерека Шовина. Его обвиняют в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Смерть афроамериканца вызвала в прошлом году массовые протесты по всей стране. Самым тяжким из преступлений, которые инкриминируются экс-полицейскому, является убийство второй степени. Если Шовин будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 40 лет.