Китай выразил недовольство заявлением США и Японии по Гонконгу, Тайваню и СУАР

ПЕКИН, 17 апреля. /ТАСС/. Китай выражает недовольство совместным заявлением лидеров США и Японии по вопросам Гонконга, Тайваня и Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте посольства КНР в Соединенных Штатах.

"Вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна относятся к внутренним делам Китая. Вопросы Восточно-Китайского моря и Южно-Китайского моря касаются территориальной целостности КНР, ее законных прав и интересов. Все эти вопросы затрагивают основополагающие интересы Китая и не допускают вмешательства [извне]", - отметило диппредставительство.

"Мы выражаем глубокое недовольство и выступаем решительно против совместного заявления лидеров США и Японии. Китайская сторона будет твердо отстаивать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", - указывается в документе.

По оценке посольства Китая, "комментарии Японии и США выходят далеко за рамки норм развития двусторонних отношений". "Они наносят ущерб интересам третьей стороны, взаимопониманию и доверию между странами региона, а также миру и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркивает китайское диппредставительство.

В пятницу президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе переговоров в Вашингтоне выступили за мир и стабильность в Тайваньском проливе, выразили крайнюю озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и СУАР, а также против любых односторонних действий, направленных на изменение статуса-кво в Восточно-Китайском море. Лидеры двух стран также отметили важность ведения откровенного диалога с КНР и подтвердили готовность напрямую выражать китайской стороне существующие у США и Японии опасения. Тайвань был напрямую упомянут в совместном заявлении лидеров США и Японии впервые с 1969 года, когда прошли переговоры президента Ричарда Никсона и премьер-министра Эйсаку Сато.