В Греции позитивно оценили результаты визита министра туризма в Москву

АФИНЫ, 17 апреля. /ТАСС/. Результаты визита в Москву министра туризма Греции Хариса Теохариса исключительно позитивные, достигнуты договоренности немедленно приступить к взаимному признанию обычных бумажных сертификатов о вакцинации от коронавируса и к обсуждениям на техническом уровне по признанию цифровых сертификатов, а также подать запросы в компетентные органы с целью расширения программы полетов между двумя странами. Об этом в субботу сообщила пресс-служба греческого министерства туризма.

По ее словам, визит министра туризма в Москву имел "особенно положительные результаты для возобновления туристической деятельности между Россией и Грецией, а также для дальнейшего укрепления связей между двумя странами". Во время своего трехдневного пребывания в Москве министр имел ряд контактов с видными деятелями туристической индустрии, высокопоставленными государственными чиновниками и представителями частного бизнеса (туроператорами и т. д.), отметило министерство.

Большое значение имела рабочая встреча Теохариса с заместителем министра транспорта России Дмитрием Зверевым, говорится в сообщении. "Мы договорились немедленно приступить к взаимному признанию обычных бумажных сертификатов о вакцинации, а также к техническим обсуждениям по признанию цифровых сертификатов. Но также очень важно, что мы достигли договоренности о совместных усилиях и подаче запроса в соответствующие комитеты здравоохранения России и Греции о расширении программы полетов между двумя странами", - цитирует ведомство слова Теохариса.

В Москве Теохарис также встретился с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зариной Догузовой и с представителями крупнейших туроператоров страны. Общим для всех выводом, как отметил министр, является "готовность российского туристического рынка к началу туристического сезона в Греции". "Российские туристы уже выбрали нашу страну в качестве места отдыха, и все, что осталось, - это официальная либерализация поездок", - приводит министерство слова министра.