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Кризис на Украине

Пограничники Украины провели учения в подконтрольной Киеву части Донецкой области

В пресс-центре силовой операции в Донбассе уточнили, что они отработали действия в оборонительном бою

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Госпогранслужбы Украины провели учения в подконтрольной Киеву части Донецкой области, отработав действия в оборонительном бою. Об этом в субботу сообщил пресс-центр силовой операции в Донбассе.

"Военнослужащие отработали выдвижение в определенный район, тактические элементы обороны и стрельбу из штатного оружия подразделения", - говорится в сообщении пресс-центра.

Согласно его информации, экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности по пути в район учений. "Расчеты станковых и противотанковых гранатометов провели учебно-боевые стрельбы, а их командиры тренировались в управлении огнем по отражению нападения противника", - уточнил пресс-центр силовой операции.

С 16 апреля в приграничной Сумской области проходят антитеррористические учения Службы безопасности Украины. Как сообщила Сумская областная государственная администрация, многоэтапные тренировки будут длиться до конца мая. К ним предполагается привлечь также военных, полицейских и пограничников Украины. Сценарий учений предусматривает возможность проверки документов граждан и досмотра транспортных средств.

Антитеррористические учения СБУ также проходят в Херсонской и Харьковской областях.

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