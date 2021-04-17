Парламент штата Пунтленд не признал продление мандата президента Сомали

ПРЕТОРИЯ, 17 апреля. /ТАСС/. Парламент штата Пунтленд проголосовал в субботу против продления полномочий президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда на посту главы государства. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Gubjug News.

За резолюцию, которая признает незаконным принятое пять дней назад нижней палаты федерального парламента Сомали решение продлить на два года полномочия Мохамеда, проголосовали 49 депутатов, один высказался против, двое воздержались, отмечает портал. В результате входящий в Федеративную Республику Сомали штат Пунтленд не признает полномочий Мохамеда на посту президента после истечения 8 февраля 2021 года действия его мандата на посту главы государства.

Президентские выборы должны были состояться в Сомали до 1 февраля, однако они не были проведены из-за разногласий по составу избирательной комиссии и ее полномочий. Нижняя палата парламента - Народная палата - приняла 12 апреля закон, согласно которому выборы должны быть подготовлены и проведены в течение ближайших двух лет. На весь этот срок продлевается и действие президентского мандата Мохамеда, который вступил в должность главы государства в феврале 2017 года.

Мохамед 14 апреля подписал принятый Народной палатой закон о продлении собственных полномочий на посту президента. Данный шаг вызвал глубокий раскол в политическом истеблишменте страны, включая руководителей регионов. Так, главы правительств штатов Галмудуг, Хиршабелле и Юго- Западный поддержали продление срока мандата Мохамеда. Однако руководители штатов Джубаленд и Пунтленд высказались против. В свою очередь внешнеполитическая служба штата Сомалиленд опубликовала в среду заявление, в котором назвала принятый закон "противоречащим нормам демократии и способным ввергнуть Сомали в новую гражданскую войну".