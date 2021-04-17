Axios считает, что новые санкции США не изменят действия России

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Американские санкции практически не влияют на сдерживание России и вряд ли изменят ее поведение. Об этом говорится в опубликованной в пятницу вечером статье информационного портала Axios .

"Несмотря на смелые заявления высокопоставленных представителей американских властей, мало оснований полагать, что новый санкционный пакет против России как-либо изменит поведение или расчет российского руководства, - отмечается в публикации. - Действительно, меры относительно российского суверенного долга значительны, но это оставляет большое пространство для маневра президенту России [Владимиру Путину]. Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон (1 февраля 2017 года - 31 марта 2018 года) часто говорил коллегам, что санкции почти ничего не сделали в плане сдерживания".

По мнению издания, с Тиллерсоном "трудно спорить", учитывая, что США и их союзники с 2014 года регулярно вводят санкции против России.

Axios также обращает внимание на то, что президент США Джо Байден не объявил о рестрикциях в отношении газопровода "Северный поток - 2". "Реальность в том, что никто не ожидал, что Байден введет санкции против союзника - Германии", - говорится в статье. По словам источника издания, близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Киев не получал от Вашингтона никаких заверений в том, что будут приняты все возможные меры для остановки строительства газопровода.

Байден в четверг подписал указ о введении санкций в отношении России.

Ответные меры РФ

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник главы российского государства Юрий Ушаков изложил послу США в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США. В частности, пояснил глава МИД РФ Сергей Лавров, послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации. РФ предложит 10 американским дипломатам покинуть Москву, запускает процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран.

Кроме того, как сообщил МИД РФ, Москва запрещает въезд в страну восьми "действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса", включая генпрокурора США, директора ФБР, директора национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.