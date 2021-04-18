Посол Украины в ФРГ призвал Берлин помочь Киеву со вступлением в НАТО

БЕРЛИН, 18 апреля. /ТАСС/. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник полагает, что именно Берлин должен помочь Киеву стать частью НАТО. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag, которое опубликовано в воскресенье.

По его словам, Германия должна "взять на себя ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО". "И как можно скорее, без каких-либо оговорок", - сказал он. Посол связал это с тем, что Германия "несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа".

Зампред парламентской фракции Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль выступил против. "Сейчас требуется деэскалация. Поэтому ясно, что вступление Украины в НАТО, очевидно, не значится в повестке дня", - сказал он.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса".

Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В опубликованном в пятницу интервью газете Le Figaro президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС.