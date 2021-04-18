Вице-премьер Чехии обсудит инцидент в Врбетице на встрече глав МИД стран ЕС 19 апреля

ТАСС, 18 апреля. Вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек намерен поднять вопрос об инциденте в Врбетице на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник. Об этом политик, временно исполняющий также обязанности министра иностранных дел республики, сообщил в воскресенье в Twitter .

"Я поручил нашим представителям в ЕС и НАТО проинформировать наших союзников о деле Врбетице. Об этом в понедельник я тоже расскажу на встрече министров иностранных дел ЕС", - написал он.

Премьер-министр республики Андрей Бабиш также сообщил, что Чехия на ближайшем заседании Европейского совета проинформирует своих партнеров по ЕС о ситуации с инцидентом. "Я информировал председателя Европейского совета Шарля Мишеля о "деле Врбетице" и высылке [из Чехии] 18 сотрудников российского посольства. На будущем заседании Европейского совета буду наших партнеров подробно информировать [о ситуации]", - отметил Бабиш, слова которого приводит Чешское радио.

В субботу председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала сообщил журналистам, что чешские правые парламентские партии, которым в нижней палате законодательного органа принадлежат 73 из 200 депутатских мандатов, намерены обсудить на предстоящем 20 апреля заседании вопрос о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Высылка дипломатов

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и Гамачек на экстренной пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, при котором погибли два человека. К нему, как они утверждали, причастны "офицеры российской военной разведки".

Полиция Чехии в субботу объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Местное телевидение обнародовало версию, согласно которой они могли организовать взрыв, чтобы воспрепятствовать отправке боеприпасов и оружия, находившихся на складе во Врбетице, на Украину, а также в Сирию для незаконных вооруженных формирований.

Комментируя действия чешских властей, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Чехия "идет в русле русофобского фарватера" США, высылая российских дипломатов. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года, подчеркнул он. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами".