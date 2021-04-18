В Иране заявили, что итоги переговоров по ядерной сделке в Вене должен одобрить парламент

ТЕГЕРАН, 18 апреля. /ТАСС/. Результаты переговоров по ядерной сделке в Вене не могут вступить в силу без одобрения со стороны Меджлиса (парламента) Ирана. Об этом заявил в воскресенье член парламентского президиума Алиреза Солейми.

"Решения делегации переговорщиков не будут иметь юридической силы без одобрения Меджлиса", - цитирует его парламентское агентство ICANA. По его словам, "закон [под названием] "Стратегические шаги для отмены санкций" был принят Меджлисом, а заявления, которые звучат в Вене, о том, что какие-то санкции будут отменены, какие-то нет, противоречат этому закону".

В Вене в субботу прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии Ирана и пяти других участников Совместного всеобъемлющего плана действий - России, Китая, Германии, Великобритании и Франции, которое стартовало на прошлой неделе. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений ядерной сделки. По словам замглавы МИД Ирана Аббаса Арагчи, переговоры в Вене достигли стадии, когда стороны могут начать работу над совместным документом по ядерной сделке.

2 декабря 2020 года Совет стражей Конституции Ирана одобрил принятый ранее Меджлисом законопроект, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Закон обязал правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Также власти страны должны в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг IR-2m на ядерных объектах в Натанзе и Фордо. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.