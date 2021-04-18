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Литва поддержала действия Чехии по высылке сотрудников посольства России

Российскую сторону обвиняют в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году

ВИЛЬНЮС, 18 апреля. /ТАСС/. Вильнюс выразил поддержку действиям Чехии, власти которой приняли решение о высылке из страны 18 сотрудников российского посольства, утверждая, что они якобы имели отношение к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом в Twitter написал в воскресенье министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

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"Выражаем полную солидарность с нашим союзником Чехией по поводу решения о высылке", - говорится в тексте.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны офицеры российской военной разведки ГРУ.

МИД РФ выразил решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом. Как заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва в ближайшее время объявит о конкретных ответных шагах на высылку сотрудников посольства РФ в Чехии.

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