Британия призвала обеспечить Навальному доступ к "независимой медицинской помощи"

ЛОНДОН, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Великобритании обеспокоены сообщениями о предполагаемом ухудшении состояния здоровья Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, и требуют допустить к нему независимых врачей. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Великобритания глубоко озабочена сообщениями о неприемлемом обращении с Алексеем Навальным и продолжающемся ухудшении его здоровья. Навальному должен быть немедленно предоставлен доступ к независимой медицинской помощи. Мы снова призываем немедленно освободить его из политически мотивированного заключения", - отмечается в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД РФ заявляли, что безапелляционные требования ряда стран к России, а также кампания вокруг ситуации с Навальным в СМИ направлены исключительно на дестабилизацию политической обстановки в стране.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд оставил Навального под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРЗ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. По информации ведомства, исследования не подтвердили у Навального туберкулез и коронавирусную инфекцию. Консилиум врачей оценил состояние его здоровья как удовлетворительное.