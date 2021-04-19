ЦИК Киргизии признал недействительными голоса за одну из партий на выборах в горсовет

БИШКЕК, 19 апреля. /ТАСС/. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов (ЦИК) Киргизии из-за подкупа избирателей признала недействительными голоса, которые на выборах депутатов столичного кенеша (совета) получила Народно-демократическая партия Кыргызстана (НДПК). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦИК.

"На основании материалов от Госкомитета нацбезопасности по городу Бишкек и УВД Первомайского района столицы в отношении политической партии НДПК бишкекская территориальная избирательная комиссия пришла к выводу, что имели место нарушения представителями данной партии избирательного законодательства, выраженные в проведении агитации в день голосования, подкупе избирателей и нарушении порядка финансирования избирательной кампании", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦИК, в связи с указанными нарушениями было принято решение "об отмене регистрации списка кандидатов политической партии НДПК и признании избирательных бюллетеней с голосами избирателей, отданными за политическую партию НДПК, недействительными".

Ранее с жалобами на действия НДПК в правоохранительные органы и Центризбирком обратились представители ряда общественных организаций и 12 политических партий, напомнили в ЦИК.

Выборы в местные органы власти состоялись в Киргизии 11 апреля. На 7 560 мандатов в 420 городских и сельских кенешах (советах) республики претендовали 18,7 тыс. кандидатов. Согласно итогам голосования, представители НДПК и еще пяти партий должны были войти в состав Бишкекского горсовета.