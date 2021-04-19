Кандидат в канцлеры ФРГ призвала ЕС к "диалогу и жесткости" по отношению к России

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. ЕС должен выработать общеевропейскую позицию по отношению к России и другим странам, при этом нужны одновременные диалог и жесткость. С таким утверждением выступила в понедельник сопредседатель "Союза-90" / "Зеленых" Анналена Бэрбок, которая была выбрана кандидатом в канцлеры ФРГ от этой германской политической силы на предстоящих выборах в Бундестаг (германский парламент).

"Разумеется, мы нуждаемся в ясной общеевропейской позиции", - сказала она, призывая ЕС к проведению "сильной европейской внешней политики". "Мы видели, что, если будет не хватать германского внешнеполитического голоса, будь то напряженность на Украине, позиция по отношению к России, будь то проект "Северный поток - 2" или другие проекты, то Европа будет стерта", - заявила Бэрбок. "Для меня это означает - надо быть ясными по существу, сохранять диалог при одновременной жесткости", - заявила кандидат.

Бэрбок утверждала, что в современном мире "безумно много вызовов и напряженности" и в связи с этим выразила удовлетворение улучшением трансатлантических отношений.

Ранее в понедельник федеральное правление "Зеленых" выбрало 40-летнюю Бэрбок кандидатом в канцлеры. Окончательно претендент будет утвержден на съезде, который намечен на 11-13 июня. Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября текущего года.

Бэрбок известна своими резкими высказываниями в адрес России и ее руководства и выступает против реализации проекта "Северный поток - 2". В частности, ранее она призывала власти ФРГ выработать "ясную позицию" по отношению к Москве и обвиняла действующего главу ХДС Армина Лашета в излишней симпатии к России. Она также считает, что Берлин должен отказаться от политической поддержки "Северного потока - 2", поскольку проект, по ее мнению, "является серьезной атакой на интересы в области безопасности в том числе восточноевропейских соседей" ЕС. Бэрбок безуспешно пыталась провести в Бундестаге резолюцию против строительства газопровода.