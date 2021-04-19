Глава МИД Германии заявил о поддержке Чехии в ситуации вокруг инцидента в Врбетице

БЕРЛИН, 19 апреля. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС во время видеоконференции обсудили в понедельник данные чешской стороны по взрыву в Врбетице в 2014 году. Как заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, Берлин поддерживает Прагу в сложившейся ситуации.

"Мы обсудили события в Чехии, коллеги сообщили нам о результатах расследования", - сказал он. "Германия поддерживает чешских партнеров. В тесной координации с Чехией и другими партнерами в ЕС мы обсудим дальнейшие шаги", - добавил министр.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики, 17 апреля сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ". Этот шаг был сделан в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году.

МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата.