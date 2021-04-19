В ДНР сообщили о минометном обстреле ВСУ пригорода Донецка

ДОНЕЦК, 19 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли в понедельник вечером из минометов село Яковлевка в пригороде Донецка. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в 17:55. Огонь велся со стороны подконтрольного украинским властям города Авдеевка. Всего выпущено 12 мин калибром 120 мм.

Представительство ДНР отметило, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы республики об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма.

Как сообщалось ранее, ВСУ в понедельник утром также из 120-мм минометов обстреляли окраины городов Горловка и Донецк, за час было выпущено около 30 мин. В результате в Горловке были обесточены восемь трансформаторных подстанций, поврежден дом и хозяйственные постройки.

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БПЛА.