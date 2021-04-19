ЕСПЧ направил России письмо с вопросами по делу Навального

ПАРИЖ, 19 апреля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил в понедельник правительству России письмо с просьбой ответить на вопросы по делу Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"ЕСПЧ решил уведомить правительство России об иске "Навальный против России". Речь идет об условиях содержания Навального в исправительной колонии", - указывается в пресс-релизе.

Как подчеркнули в суде, соответствующий запрос направлен 16 апреля. В нем, как говорится в сообщении, страсбургские судьи просят российские власти ответить, в частности, на вопрос, соответствует ли состояние здоровья Навального и оказываемая ему медицинская помощь нормам Европейской конвенции по правам человека.

ЕСПЧ просит правительство проинформировать суд по этому вопросу до 12 июля 2021 года. В ЕСПЧ напомнили, что "суд ранее решил рассмотреть это дело в приоритетном порядке". В сообщении пресс-службы суда отмечается, что "любые документы, касающиеся состояния здоровья истца, должны рассматриваться конфиденциально".

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил Навального под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить Навальному условный срок на реальный. Он отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области.

5 апреля Навальный был переведен в медсанчасть колонии с симптомами ОРВИ, признаки которого у него были выявлены во время плановой диспансеризации. По данным управления ФСИН РФ по Владимирской области, уже 9 апреля в связи с улучшением состояния здоровья он был переведен обратно в отряд. 19 апреля ведомство сообщило о том, что врачи приняли решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных.