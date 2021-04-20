Генсек ООН отметил важность проявления сдержанности сторонами конфликта на Украине

ТАСС, 20 апреля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время онлайн-встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде отметил необходимость того, чтобы все вовлеченные в конфликт на Украине стороны проявляли сдержанность. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

"Говоря о ситуации на востоке Украины, генеральный секретарь подчеркнул важность того, чтобы все стороны продемонстрировали сдержанность и избегали любых действий и заявлений, которые могут усилить напряженность", - заявили в ООН. Генсек также подтвердил поддержку усилий участников контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, "нормандского формата" и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, Путин выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.