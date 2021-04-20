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Умер вице-президент США при Джимми Картере Уолтер Мондейл

Ему было 93 года
Уолтер Мондейл AP Photo/Susan Walsh
Описание
Уолтер Мондейл
© AP Photo/Susan Walsh

ТАСС, 20 апреля. Бывший вице-президент США Уолтер Мондейл, занимавший пост при администрации президента Джимми Картера, умер в понедельник на 94-м году жизни. Об этом со ссылкой на представителя семьи сообщил портал Axios

Причина смерти политика не уточняется.

Мондейл родился в 1928 году в Миннесоте. Был членом Демократической партии США. Занимал пост вице-президента с 1977 по 1981 год в администрации Картера. В 1984-м был выдвинут кандидатом в президенты от демократов, однако проиграл Рональду Рейгану. С 1993 по 1996 год был послом США в Японии.

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