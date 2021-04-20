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Лидер ХСС признал решение партнера по блоку выдвинуть в канцлеры ФРГ Лашета от ХДС

Маркус Зёдер ранее заявил, что готов возглавить список от консерваторов при условии поддержки со стороны ХДС, которая является старшим партнером по блоку

БЕРЛИН, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что признает решение правления Христианско-демократического союза (ХДС) по выдвижению Армина Лашета в канцлеры Германии от консерваторов (блока ХДС/ХСС) на предстоящих выборах в Бундестаг.

"Армин Лашет будет кандидатом в канцлеры от блока", - сказал он во вторник на пресс-конференции. "Я сдерживаю слово, которое дал", - подчеркнул Зёдер. Ранее он заявил, что готов возглавить список от консерваторов при условии поддержки со стороны ХДС, которая является старшим партнером по блоку.

Правление ХДС проголосовало за выдвижение Лашета, а не Зёдера единым кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС.

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