ДНР подала более 8 тыс. заявлений в ЕСПЧ и МУС по фактам военной агрессии Украины

ДОНЕЦК, 20 апреля. /ТАСС/. Общественная организация "Справедливая защита", зарегистрированная в Донецкой народной республике (ДНР), направила в Международный уголовный суд (МУС) и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) свыше 8 тыс. материалов по фактам военной агрессии Украины в Донбассе. Об этом во вторник сообщил на брифинге председатель правления организации Виталий Галахов.

"С 2014 года в адрес Европейского суда по правам человека было направлено более 5 500 материалов от лиц, пострадавших в результате военных действий. В адрес Международного уголовного суда, на сегодняшний момент, направлено 2 600 [материалов] от пострадавших", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

По словам Галахова, организация также провела восемь внепроцессуальных расследований для установления виновных в обстрелах, повлекших гибель или ранения мирных жителей. Расследование проведено по инцидентам, произошедшим в период с 2014 по 2017 годы, в их числе - обстрелы Донецка, Макеевки, Горловки, Снежного, Зугрэса, Иловайска и Харцызска.