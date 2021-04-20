Разведывательный самолет ВВС США совершил полет у базы атомных подводных лодок Китая

ПЕКИН, 20 апреля. /ТАСС/. Стратегический самолет радиоэлектронной и радиотехнической разведки ВВС США RC-135W совершил во вторник полет вдоль восточного побережья Китая в Желтом море. Об этом сообщил китайский аналитический центр SCSPI.

По его данным, самолет взлетел около 08:00 по пекинскому времени (03:00 мск) с авиабазы ВВС США Кадена в японской префектуре Окинава и в 09:50 (04:50 мск) начал разведывательный полет у побережья КНР в районе провинций Цзянсу и Шаньдун.

Согласно схеме полета, достигнув Шаньдунского полуострова он в районе города Циндао повернул на северо-восток и долетел до его северо-восточного побережья. После этого, около 10:27 по местному времени (05:27 мск) RC-135W совершил разворот и полетел по тому же маршруту в обратном направлении.

Как указывается в сообщении SCSPI, на протяжении полета самолет находился в среднем на расстоянии около 40 морских миль от линии территориальных вод КНР. При приближении к Циндао американский самолет-разведчик максимально приблизился к территориальным водам Китая на расстояние 27 морских миль. Около 11:20 (06:20 мск) он взял обратный курс на базу и начал удаляться от побережья КНР.

В районе Циндао расположена старейшая в КНР база атомных подводных лодок Северного флота ВМС Народно-освободительной армии Китая. Среди базирующихся там атомных субмарин многоцелевые атомные подводные лодки проекта 091 (по классификации НАТО "Хань"), единственный в своей серии стратегический крейсер с баллистическими ракетами проекта 092 ("Ся") и новейшие ПЛАРБ проекта 094 ("Цзинь").