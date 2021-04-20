В ДНР заявили, что Киев лишил жителей республик Донбасса соцвыплат на $390 млн

ДОНЕЦК, 20 апреля. /ТАСС/. Украина незаконно лишила жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) социальных выплат на общую сумму более 11 млрд гривен ($390 млн). Об этом во вторник заявила представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

"Чудовищный удар был нанесен и по экономической системе Донбасса абсолютно незаконной, бесчеловечной экономической блокадой ЛНР и ДНР, введенной со стороны Украины, привела к тому, что сотни тысяч жителей Донбасса были незаконно лишены всех социальных выплат и пенсий на общую сумму, превышающую 11 миллиардов гривен", - цитирует слова Морозовой Донецкое агентство новостей.

В 2014 году Киев начал проводить в отношении Донбасса политику экономической блокады. С декабря 2014 года власти Украины во главе с президентом Петром Порошенко прекратили там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. С 15 марта 2017 года Киев по решению Совета национальной безопасности и обороны полностью приостановил все транспортное сообщение с ДНР и ЛНР. Украинским банкам было запрещено обслуживать счета населения ДНР и ЛНР, а также предприятий, находящихся на территории республик.

Пункт восемь Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года предусматривает определение путей полного восстановления социально-экономических связей, в том числе возобновление Киевом пенсионных выплат жителям Донбасса и перезапуск банковской системы. Однако этот пункт документа до сих пор не был выполнен.