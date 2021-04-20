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В Белнефтехиме назвали бесперспективным решение США по возобновлению санкций

В компании отметили, что санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько их трудовым коллективам

МИНСК, 20 апреля. /ТАСС/. В концерне "Белнефтехим" считают решение США по возобновлению санкций в отношении предприятия безосновательным и бесперспективным и добавили, что отрасль продолжит работу по сохранению производства и максимальному обеспечению внутреннего рынка продукцией. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы концерна.

"Этот недружественный шаг американской администрации рассматривается как абсолютно неправомерный, безосновательный и бесперспективный <...>. На предприятиях отрасли осознают, что даже в этих условиях отсутствуют причины отказаться от решения задач по защите своих рабочих коллективов, сохранению производства и максимальному обеспечению внутреннего рынка и потребителей всей необходимой продукцией и сырьем", - говорится в заявлении.

В компании добавили, что санкции нанесут ущерб не столько предприятиям, сколько их трудовым коллективам - простым работникам и их семьям. "В равной степени удар санкций ориентирован и на бюджет страны, за счет которого обеспечиваются интересы простых людей и слабо защищенных слоев населения, включая жизненно важные социальные задачи и проекты в Беларуси", - отметили в концерне.

США возобновляют санкции в отношении девяти белорусских госпредприятий - "Белнефтехима", "Белнефтехима США", "Белорусского нефтяного торгового дома", "Белшины", "Гродно Азота", "Гродно Химволокна", "Лакокраски", "Нафтана" и "Полоцк Стекловолокна" по причине имеющего место, по мнению американских властей, нарушения прав человека в республике. Сотрудничество американских граждан и компаний с этими предприятиями должно быть прекращено через 45 дней, к 3 июня 2021 года запрещены любые операции с ними, а также с компаниями, в которых эти предприятия имеют долю в 50% и более.

США ввели санкции в отношении Белоруссии в 2006 году. Однако в октябре 2015 года действие этих ограничительных мер в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено. Решение неоднократно продлевалось американским правительством все последние годы при различных президентах США. Однако в конце марта руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен восстановить ранее отмененные односторонние рестрикции в отношении этих девяти государственных предприятий Белоруссии. Он назвал это Вашингтона "обратимым" и выдвинул ряд политических требований.

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