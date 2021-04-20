Австрия организует транзит для 800 военных машин США на учения в Восточную Европу

ВЕНА, 20 апреля. /ТАСС/. Почти 800 военных машин и 2 тыс. военнослужащих США будут переброшены в мае и июне из Германии через территорию Австрии в Венгрию и Словению для участия в военных учениях Defender Europe 2021 в Восточной Европе. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Австрии.

Учения под руководством США в Восточной Европе планируются с участием 26 государств. Австрия не участвует в них, но обеспечит американских военных транзитом, дозаправкой и отдыхом на своих военных объектах в Цвёльфаксинге, Хёршинге, Зальцбурге и Филлахе.

"С 7 мая по 21 июня состоится передислокация участвующих Вооруженных сил США по автомобильным и железным дорогам из Германии через Австрию в Венгрию и Словению и обратно. Около 800 автомобилей и 2 000 солдат в колоннах будут проезжать через Австрию по двум указанным маршрутам", - сказано в заявлении военного ведомства.

Минобороны Австрии пояснило, что осуществление такого транзита американских войск базируется на законе о пребывании иностранных войск, который в прошлом был одобрен МИД республики.

В 2017 году независимый Комитет за выход Австрии из ЕС выразил обеспокоенность скоплением американских тяжелых вооружений в Восточной Европе и назвал транзит военной техники НАТО к границам России пренебрежением международно-правовыми обязательствами Вены. По мнению этой неправительственной организации, внешнеполитическая заинтересованность австрийского руководства в разрешении прохода войск США не соответствует понятию о постоянном нейтралитете, который Австрия объявила в 1955 году.