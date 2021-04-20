Госдеп выразил разочарование запретом на найм местных сотрудников в дипмиссии США в России

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Решение РФ прекратить практику найма на работу американскими диппредставительствами в стране граждан России и третьих стран вызывает сожаление у Вашингтона. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Российское правительство сделало [достойное] сожаление публичное заявление относительно найма местного персонала. Разумеется, эти шаги <...> окажут воздействие на наш персонал и американское сообщество в России. Наши местные сотрудники - ключевые представители нашей рабочей силы, в том числе в РФ, их вклад важен для нашей деятельности и нашей двусторонней миссии, они важны для нашей конечной цели <...>, [которая заключается в] стремлении к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией", - утверждал Прайс.

"Мы стремимся к бесперебойному дипломатическому доступу в РФ, осознавая, что это в наших интересах, осознавая, что только через дипломатические каналы мы сможем двигаться в направлении тех отношений с РФ, которые мы бы хотели наблюдать с течением времени. <...> Мы стремимся к конструктивному диалогу, диалогу, который может работать на наши национальные интересы. <...> Мы стремимся иметь в полной мере функционирующее посольство", - продолжил сотрудник Госдепартамента. Он также утверждал, что американская сторона пока не получала официального уведомления от Москвы относительно найма местных сотрудников.

Санкции США и ответные меры РФ

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в отношении России. Вашингтон, в частности, запретил американским компаниям напрямую покупать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. На 16 организаций и 16 физических лиц были наложены санкции за связи с приписываемым Москве вмешательством в выборы в США, а на восемь граждан и юридических лиц - за работу в Крыму. Также из Вашингтона вышлют 10 дипломатов, которых США считают представителями российских разведслужб.

16 апреля Россия объявила ответные меры. Помимо того, что послу США рекомендовано отправиться в Вашингтон на консультации, РФ предложила 10 американским дипломатам покинуть Москву и запустила процедуру, которая призвана прекратить практику найма в американские дипломатические представительства в РФ граждан России и третьих стран. Кроме того, Россия запретила въезд в страну восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам и деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса, включая генпрокурора США, директора ФБР, директора Национальной разведки, министра внутренней безопасности и директора Федерального бюро тюрем США.

Во вторник на брифинге Прайс также утверждал, что Вашингтон не получил до настоящего времени от Москвы официальных уведомлений относительно ее решений, принятых в ответ на новые антироссийские решения Соединенных Штатов.