Дело о заговоре против короля Иордании передали в суд государственной безопасности

БЕЙРУТ, 21 апреля. /ТАСС/. Военный прокурор Иордании генерал Хазем аль-Маджали объявил во вторник о завершении расследования по делу о раскрытом спецслужбами 3 апреля антиправительственном заговоре.

"Установлены имена всех лиц, вовлеченных в события, и отведенные им роли", - сообщил генерал, заявление которого распространило агентство Petra. По его словам, "действия заговорщиков представляли собой угрозу стабильности королевства".

Как отметил аль-Маджали, из военной прокуратуры дело передано теперь в суд государственной безопасности. Этот орган занимается судебными делами, связанными с государственной изменой, шпионажем, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

12 апреля премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасаун сообщил членам Сената - верхней палаты Национального собрания - о том, что к заговору против короля Абдаллы II оказался причастен бывший наследник престола, принц Хамза бен Хусейн. Премьер утверждал, что единокровный брат короля находился в постоянном контакте с задержанным властями бывшим советником Абдаллы II по вопросам экономики, экс-министром финансов Басемом Авадаллой.

Касаясь дальнейшей судьбы принца Хамзы и его разногласий с королем, аль-Хасаун подчеркнул, что этот вопрос будет решаться "в рамках правящей хашимитской семьи".

По делу о заговоре с целью дестабилизации обстановки в стране иорданские власти арестовали 18 бывших политиков из числа приверженцев либеральных взглядов. 7 апреля король Абдалла II направил послание подданным, в котором заверил их в том, что армия и силы безопасности "сумели подавить готовившийся мятеж в самой начальной стадии". При этом монарх отметил, что в раскрытом заговоре участвовали "как внутренние, так и внешние стороны".

История вопроса

В 1999 году умиравший от рака король Хусейн бен Талал назначил своим преемником принца Абдаллу бен Хусейна - сына англичанки Антуанетты Гардинер (королевы Муны), своей второй супруги. Кронпринцем был провозглашен принц Хамза бен Хусейн - сын королевы Нур, четвертой жены, в девичестве американки Лайзы Халяби, имеющей сирийские корни. Спустя пять лет он был смещен с поста, а наследным принцем стал Хусейн бен Абдалла - старший сын Абдаллы II и королевы Рании.

Последние 15 лет бывший наследник престола не принимал участия в государственных делах. Однако последние месяцы, согласно информации газеты The Daily Star, принц Хамза насторожил иорданские спецслужбы налаживанием контактов с недовольными фигурами из элиты местных племен и оппозиционными деятелями, а также участием в собраниях, на которых раздавалась критика по поводу правления Абдаллы II и коррупции в высших эшелонах власти. Поведение принца Хамзы было расценено как вызов иорданскому монарху.

Конфликт между двумя единокровными братьями произошел накануне отмечаемой 11 апреля 100-летней годовщины создания эмирата Трансиордания на британской подмандатной территории, который был преобразован 25 мая 1946 года в Иорданское Хашимитское Королевство.