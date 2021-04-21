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Борьба с изменениями климата

NYT: Байден объявит о планах США снизить выбросы парниковых газов в два раза к 2030 году

По данным издания, в Белом доме надеются, что планы США подтолкнут и другие страны на предстоящем 22-23 апреля климатическом саммите принять новые обязательства по защите климата

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден перед предстоящим 22-23 апреля климатическим саммитом намерен объявить о планах по сокращению Соединенными Штатами выбросов парниковых газов в атмосферу почти в два раза к 2030 году. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации американского президента.

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Как уточняет издание, согласно своим обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату США должны снизить уровень выброса парниковых газов на 28% по сравнению с зафиксированным в 2005 году объемом. Теперь же Байден объявит, что США намерены добиваться снижения этого показателя на 50%. Планы Соединенных Штатов, надеются в Белом доме, подтолкнут и другие страны на предстоящей встрече на высшем уровне принять новые обязательства по защите климата.

США вернулись в Парижское соглашение с приходом Байдена в Белый дом. Назначенный им на пост спецпосланника по климату Джон Керри при этом уже отмечал, что в Вашингтоне ожидают от других стран, в том числе Китая и России, новых шагов по борьбе с глобальным потеплением.

США намерены 22-23 апреля провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, на него приглашены 40 мировых лидеров. В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что в нем примет участие президент России Владимир Путин.

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СШАБайден, Джозеф (Джо)Борьба с изменениями климата
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