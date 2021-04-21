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Президент Украины подписал закон о призыве резервистов без мобилизации

Закон также вводит уголовную ответственность за уклонение от призыва в период воинского учета или учебных сборов

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон о реформировании системы военных комиссариатов, который позволяет в течение суток призывать на службу в армии резервистов без объявления мобилизации в "особый период". Об этом в среду сообщил президентский офис.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета", который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 по инициативе главы государства", - отмечается в сообщении офиса.

Закон, в частности, вводит новый вид службы - военную службу по призыву лиц из числа резервистов в "особый период". Так, в этот период будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве. Решение о проведении такого призыва принимает верховный главнокомандующий Вооруженных сил по представлению главнокомандующего. В решении определяются категории резервистов, которых необходимо призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва.

Закон также реформирует систему военного учета и деятельность местных органов военного управления, основываясь на европейских принципах и подходах. Кроме того, он вводит уголовную ответственность за уклонение от призыва в период воинского учета или учебных сборов.

Согласно принятому ранее распоряжению кабинета министров Украины, в течение апреля - июня текущего года на срочную службу подлежат призыву более 14,2 тыс. граждан. В частности, в ряды Вооруженных сил Украины 6,5 тыс. человек, в Национальную гвардию более 4,6 тыс. человек, в Государственную пограничную службу 2,5 тыс. человек, еще 600 - в Государственную специальную службу транспорта.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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