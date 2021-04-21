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Пандемия COVID-19

Роухани заявил, что санкции США помешали Ирану получить миллионы вакцин от COVAX

По словам президента Ирана, иранская сторона договорилась через COVAX закупить 16,8 млн доз вакцины, затем попыталась оплатить, но не смогла из-за ограничений, наложенных США

ТЕГЕРАН, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Ирана планировали получить миллионы доз вакцины от коронавируса через COVAX (международный механизм, запущенный ВОЗ для поставки вакцин от коронавируса), однако этому помешали санкции США. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

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"Если бы не было санкций, то через COVAX были бы поставки в месяце Эсфанд (по иранскому календарю, соответствует 19 февраля - 20 марта - прим. ТАСС), и сегодня миллионы людей получили бы вакцину", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.

По его словам, "иранская сторона договорилась [через COVAX] закупить 16,8 млн доз вакцины, затем попыталась оплатить, но не смогла [из-за ограничений, наложенных США]". "Я бы хотел, чтобы наш народ отчетливо осознал это преступление Вашингтона", - добавил Роухани.

В январе официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран провел переговоры с COVAX и исламская республика получит 16,8 млн доз вакцины от коронавируса. Однако затем было объявлено о задержках в поставках.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". Кроме того, 28 февраля в страну прибыл самолет с первой партией вакцины производства китайской компании Sinopharm. 11 марта в Иран было доставлено 150 тыс. доз препарата индийской компании Bharat Biotech. Использование вакцины иранского производства планируется начать не ранее конца весны.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанПандемия COVID-19
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