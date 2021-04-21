Роухани заявил, что санкции США помешали Ирану получить миллионы вакцин от COVAX

ТЕГЕРАН, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Ирана планировали получить миллионы доз вакцины от коронавируса через COVAX (международный механизм, запущенный ВОЗ для поставки вакцин от коронавируса), однако этому помешали санкции США. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Если бы не было санкций, то через COVAX были бы поставки в месяце Эсфанд (по иранскому календарю, соответствует 19 февраля - 20 марта - прим. ТАСС), и сегодня миллионы людей получили бы вакцину", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана.

По его словам, "иранская сторона договорилась [через COVAX] закупить 16,8 млн доз вакцины, затем попыталась оплатить, но не смогла [из-за ограничений, наложенных США]". "Я бы хотел, чтобы наш народ отчетливо осознал это преступление Вашингтона", - добавил Роухани.

В январе официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что Тегеран провел переговоры с COVAX и исламская республика получит 16,8 млн доз вакцины от коронавируса. Однако затем было объявлено о задержках в поставках.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". Кроме того, 28 февраля в страну прибыл самолет с первой партией вакцины производства китайской компании Sinopharm. 11 марта в Иран было доставлено 150 тыс. доз препарата индийской компании Bharat Biotech. Использование вакцины иранского производства планируется начать не ранее конца весны.