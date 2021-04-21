{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Армении возбудили уголовное дело в связи с протестными акциями против Пашиняна в Сюнике

Дело возбудили по статье о хулиганстве

ЕРЕВАН, 21 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с протестными акциями против посещения премьер-министром Николом Пашиняном Сюникской области страны. Видеозапись совещания в областной администрации Сюникской области, на котором было озвучено это решение, глава армянского кабмина выложил на своей странице в Facebook.

"Уже возбуждено уголовное дело по статье 258, части 3 Уголовного кодекса республики (хулиганство - прим. ТАСС)", - ответил на соответствующий вопрос Пашиняна представитель Генпрокуратуры.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
В Белоруссии введут разрешительный принцип проведения массовых акций
В новом законопроекте для организаторов массовых мероприятий и иных лиц также вводится прямой запрет публичных призывов к проведению акций
Читать полностью