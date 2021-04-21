Генсек ООН в разговоре с Зеленским призвал избегать эскалации конфликта на Украине

ООН, 21 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность регулярными нарушениями режима прекращения огня на востоке страны. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель административного главы международного сообщества Стефан Дюжаррик.

"Генсек со своей стороны вновь заявил о своей обеспокоенности повторяющимися нарушениями режима прекращения огня и о необходимости избегать любой эскалации", - сказал он.