США выступили против приостановки прохода судов в ряде районов Черного моря

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против приостановки Россией прохода иностранных военных и государственных судов в ряде районов Черного моря. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается Черного моря, то мы осведомлены о том, что Россия объявила о своем намерении приостановить проход кораблей и судов в некоторых районах Черного моря, в частности, вблизи Керченского пролива, <...> до октября, ссылаясь на, как они утверждают, российские военные учения", - сказала дипломат.

"Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и отменить процесс наращивания своих сил вдоль украинских границ", - заключил представитель внешнеполитического ведомства.

Согласно бюллетеню управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 24 апреля до 31 октября приостанавливается осуществление прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря в зоне территориальных вод России. В документе не уточняется, по какой причине и в интересах какого ведомства закрываются указанные районы.

Россия ранее неоднократно адресовала вопросы США, с какой целью американские военные корабли заходят в акваторию Черного моря.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.