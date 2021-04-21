В Госдепе заявили, что не будут вести дела с Минском как обычно до окончания репрессий

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены вести с Белоруссией дела в обычном порядке, в том числе и в отношении возвращения своего посла в Минск, пока ее власти якобы продолжают нарушать права человека. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Несмотря на отзыв американского посла в 2008 году, мы продолжаем поддерживать дипломатические отношения с правительством Белоруссии. Мы всегда надеялись, что сможем превратить их в более нормальные дипломатические отношения, что продолжает оставаться нашей целью. Посол [США] в Минске имеет жизненно важное значение для этих усилий. А возможность вернуть посла в Минск послужила бы мощным сигналом, но пока в Белоруссии продолжаются нарушения прав человека, репрессии, не будет обычного порядка ведения дел [с США]", - утверждал дипломат.

"Не может быть обычного ведения дел, если мы не увидим изменения в поведении со стороны режима [президента Александра] Лукашенко в Белоруссии", - добавил Прайс, отвечая на вопрос о возвращении посла.

Он рассказал, что утвержденная ранее Сенатом Конгресса США на пост руководителя американской дипмиссии в Минске Джули Фишер отправилась с очередным при нынешней администрации официальным визитом в Европу. "Там она может продвигать наши интересы и ценности в контексте того, что мы видим в Белоруссии", - отметил представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что США стремились к "стабильным и предсказуемым отношениям" с Белоруссией с момента ее независимости.

Как заявил во вторник глава белорусского МИД Владимир Макей, Минск готов принять посла США, но хочет иметь четкую и понятную перспективу дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с американскими партнерами. Макей заметил, что США говорят лишь о желании установить прямые контакты на официальном уровне. По его словам, Минск заинтересован в нормальных равноправных отношениях с США во всех сферах и областях, но не приемлет ни от кого определенные методы и попытки оказать давление на Белоруссию.

Как заявил в среду замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас, Фишер, не получившая белорусскую визу, может быть аккредитована в Вильнюсе.

История вопроса

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией начали теплеть после президентских выборов 2015 года, в 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов, при этом на должность американского посла в Минске была назначена Фишер. Однако процесс нормализации отношений двух стран остановился после прошлогодних выборов лидера Белоруссии. В конце декабря прошлого года Госдепартамент США сообщил, что Фишер приведена к присяге, однако в Минск она до настоящего момента не прибыла.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, отметив, что к этому причастны спецслужбы США. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что участники раскрытой группы спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти.