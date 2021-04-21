Зеленский ввел в действие решение Совбеза о санкциях в отношении контрабандистов

КИЕВ, 21 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 15 апреля в отношении юридических и физических лиц, которые причастны к контрабанде. Соответствующий указ опубликован в среду на сайте офиса главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в указе.

В санкционном списке значатся 13 физических лиц и 95 компаний, в том числе две из России. Среди физических лиц фигурирует Араик Амирханян, которого Зеленский на этой неделе лишил гражданства Украины. Согласно агентству "РБК-Украина", это связано с наличием у Амирханяна армянского гражданства, помимо украинского. По данным украинских СМИ, в 2019 году он был задержан по подозрению в создании "механизма незаконной переправки" людей из Украины в Россию через Крым, а также незаконном завладении имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн гривен (более $700 тыс.).

2 апреля Совбез впервые ввел персональные санкции против крупнейших украинских контрабандистов. По решению СНБО Украины, в частности, заблокированы активы и имущество лиц, которых, по данным СНБО и Службы безопасности Украины, можно назвать "топ-10 украинской контрабанды", сказал тогда Зеленский. Тогда же от выполнения должностных обязанностей были отстранены свыше 100 сотрудников украинской таможни. Президент подчеркнул, что борьба с контрабандой будет продолжаться и попавшие под санкции десять контрабандистов "не будут последними". Спустя две недели по решению СНБО список был дополнен.

По словам Зеленского, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен (около $10,7 млрд), которые недополучил государственный бюджет Украины, из них более 100 млрд гривен ($3,5 млрд) - вследствие неэффективной работы таможни.