США привели Ирану пример санкций, которые они готовы снять для возврата к ядерной сделке

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Представители Соединенных Штатов на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене привели Тегерану примеры тех санкций, которые они готовы снять для возврата к соблюдению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщил в среду представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов по Ирану.

"Мы предоставили Ирану целый ряд примеров тех санкций, которые, как мы считаем, нам нужно будет снять, чтобы вернуться к соблюдению, а также тех, которые, как мы считаем, нам не нужно будет снимать, и которые мы не станем снимать в рамках возврата к СВПД", - сказал он.

При этом, по словам представителя американского внешнеполитического ведомства, последовательность снятия санкций и ответных шагов со стороны Ирана в настоящий момент не обсуждается. "По поводу последовательности особых обсуждений не было <...> Мы сейчас не обсуждаем последовательность", - сказал он.

"Мы можем сказать лишь, что последовательность, при которой США сделает все со своей стороны, а Иран не сделает ничего, - это неприемлемая последовательность, и Ирану ясно об этом было заявлено", - подчеркнул он. "Мы открыты к различным вариантам последовательности, которые отвечают нашим интересам, а они заключаются в том, чтобы обе стороны вернулись к выполнению [СВПД], а не только мы вернулись бы к полному выполнению, прежде чем Иран сделает что-то", - добавил ведущий брифинга.

В Вене во вторник прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке. Участники встречи на уровне политдиректоров обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений данного соглашения. По словам представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, следующая встреча пройдет в начале следующей недели.