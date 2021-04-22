В Киргизии избрали нового председателя Верховного суда

БИШКЕК, 22 апреля. /ТАСС/. Нургуль Бакирова избрана в четверг председателем Верховного суда Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня состоялось собрание судей Верховного суда, во время которого судьи высшего судебного органа избрали председателя. Единогласно на эту должность была утверждена Бакирова", - заявила представитель пресс-службы.

До этого Бакирова работала заместителем председателя Верховного суда Киргизии.

31 марта текущего года парламент Киргизии отстранил от должности прежнего руководителя Верховного суда Гульбар Калиеву, поскольку в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Она подозревается в причастности к коррупции при реализации проекта по установке в судах республики информационной системы "Местный суд".

Согласно киргизскому законодательству, судьи Верховного суда не могут привлекаться к уголовной ответственности.