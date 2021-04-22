Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил работу на четыре месяца из-за коронавируса

СИДНЕЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Парламент Папуа - Новой Гвинеи приостановил свою работу до середины августа из-за неконтролируемого распространения коронавируса в стране. Об этом в четверг сообщает радиостанция Radio New Zealand .

По ее данным, новогвинейский парламент объявил перерыв почти на четыре месяца из-за масштабной вспышки коронавируса, охватившей страну. Как отметил его спикер Джоб Помат, не менее 25% сотрудников парламента инфицированы, что подтверждается результатами выборочного тестирования, проведенного накануне. Есть заразившиеся и среди депутатов. Государственный инспектор по вопросам пандемии Дэвид Мэннинг рекомендовал всем депутатам и сотрудникам парламента пройти диагностическое тестирование и принять меры к самоизоляции на как минимум 14 дней.

Согласно информации местного Минздрава, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Папуа - Новой Гвинее за последний месяц увеличилось больше чем в два раза и превысило 10 тыс. Число умерших возросло до 99. На фоне роста количества новых случаев заражения власти страны ввели жесткие санитарные ограничения, закрыв ночные клубы, кафе и пабы, а также любые другие заведения, продающие алкогольные напитки. Число участников публичных мероприятий ограничено до 10 человек, для спортивных соревнований установлен лимит в четыре человека, для религиозных церемоний в 50 человек.

В стране начата вакцинация против коронавируса препаратом компании британско-шведской компании AstraZeneca, доставленным из Австралии (8 тыс. доз) и Индии (132 тыс. доз), однако прививку получили лишь порядка 1,6 тыс. жителей страны.