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Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14 июня

В повестке дня Североатлантического альянса - "агрессивные действия России", терроризм, кибератаки, климат и усиление Китая

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Следующий саммит глав государств и правительств НАТО пройдет 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Я рад объявить, что следующий саммит лидеров союзников состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия", - отмечается в заявлении.

"Мы примем решения по нашей предметной и перспективной повестке дня НАТО на период до 2030 года, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего и завтрашнего дня: агрессивными действиями России, угрозой терроризма, кибератаками, новыми и разрушительными технологиями, последствиями изменения климата для безопасности и усилением Китая", - пояснил генсек и подчеркнул, что с нетерпением ждет "успешного саммита" в Брюсселе.

Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена. Последняя встреча лидеров НАТО состоялась в Лондоне в декабре 2019 года.

Теги
БельгияСШАРоссияКитайСтолтенберг, ЙенсБайден, Джозеф (Джо)Климат
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