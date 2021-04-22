Посол Грузии на Украине вернулся в Киев после отзыва в 2020 году

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе, который был отозван в мае 2020 года из-за назначения грузинского экс-президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Украины, вернулся в Киев. Об этом в четверг сообщил МИД Украины на своем официальном сайте.

"После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе. Это стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство проинформировало, что накануне Шарашенидзе уже встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром. Во время встречи "стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе", заявляет МИД.

Посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе был отозван министерством иностранных дел республики для консультаций в связи с тем, что 7 мая прошлого года украинский президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 апреля 2021 года призвала правительство вернуть посла на Украину в знак солидарности с Киевом в связи с ситуацией в Донбассе, после чего 10 апреля пресс-спикер грузинского МИД Мариам Нарчемашвили сообщила, что министерство работает над этим вопросом. Она пояснила, что Грузия не может себе позволить не иметь посла в Киеве в тот период времени, когда "обстановка вокруг Украины накаляется".

С конца февраля обстановка в Донбассе ухудшилась, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди гражданского населения. Киев обвинил республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск указали на невыполнение Киевом июльских договоренностей как главную причину обострения.