Пушилин пообещал, что Донбасс будет защищать интересы русскоязычных людей на Украине

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Ситуация с правами русскоязычного населения Украины ухудшается, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) намерены защищать их права и интересы. Об этом на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод" в Донецке заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин.

"В 2014 году Донбасс построил первую линию обороны. Но не только на линии соприкосновения. Донбасс защищает от украинской агрессии свою землю, дома, семьи и весь русский мир. Хочу твердо заявить: мы решительно настроены защищать права и интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины", - отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что на подконтрольной Украине территории уничтожается все русское, уничтожается память, переписывается история. "Киевская власть своими преступными действиями привела ранее благополучную страну к гуманитарной катастрофе, и если ее не остановить, губительное влияние продолжит распространяться. Уже сегодня русских и русскоязычных граждан Украины открыто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением. Для наших соотечественников устанавливаются запреты на профессии, уже закрыты все русские школы", - заявил лидер ДНР.

Пушилин отметил, что форум направлен на привлечение внимание мирового сообщества к проблеме героизации нацистского движения и ксенофобии, а также ущемлению прав русскоязычных жителей Украины.

Ранее сообщалось, что в Центре славянской культуры Донецка открылся международный форум "Единство русских: защита прав и свобод", на котором, как ожидается, будет представлена программа о защите русскоязычного населения Украины.