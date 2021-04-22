Весенняя сессия ПАСЕ завершилась дебатами о Навальном и свободе слова в Турции

Также парламентарии говорили о ситуациях на Украине и в Карабахе, о защите национальных меньшинств, а также о сертификатах вакцинации от коронавируса

СТРАСБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) завершилась в четверг в Страсбурге срочными дебатами по резолюциям о ситуации с Алексеем Навальным, а также о функционировании демократических институтов в Турции. Турцию призвали пересмотреть свое законодательство и Конституцию, чтобы "обеспечить разделение властей, восстановить свободу слова и свободу СМИ, ограничить толкование своего антитеррористического законодательства и выполнить решения Европейского суда по правам человека" (ЕСПЧ). В резолюции по этой теме парламентарии также призывают "положить конец судебному преследованию законодателей" и воздерживаться от "неправомерной отмены их [парламентского] иммунитета", чтобы не мешать осуществлению их мандата. О Навальном В резолюции по ситуации с Навальным ПАСЕ призвала Россию отпустить его на свободу до начала июня и обеспечить должный уход за его здоровьем, пока он находится в колонии. В ходе дебатов российский сенатор Сергей Фабричный указал на готовность России вести диалог и призвал не сводить все к односторонней декларации заранее занятых позиций. Однако большинство депутатов из западных стран, из Прибалтики и Украины выступали с близкими по духу заявлениями о недопустимости неисполнения решений ЕСПЧ и требовали освободить Навального.

Глава делегации России в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой после дебатов заявил, что Россия не будет выполнять ни резолюцию по ситуации с Навальным, ни другие политизированные решения институтов Совета Европы. Председатель комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявил, что резолюция о Навальном носит ангажированный характер и любые ультимативные требования о сроках его освобождения неприемлемы. В то же время он заверил, что Россия продолжит работать в ПАСЕ, пока руководством страны не будет принято иного решения. В ходе выступления на дебатах по Навальному армянский парламентарий Наира Зограбян возмутилась антироссийской позиции многих участников сессии: "Мир тонет в тисках коронавируса, сотни тысяч детей и женщин становятся жертвами домашнего насилия, сотни армянских военнопленных находятся в азербайджанских тюрьмах, но темой номер один для Европы в нашей организации все-таки остается Навальный", - заявила она. О Карабахе Во время дебатов по принятой в среду вечером резолюции о защите людей с хроническими заболеваниями от дискриминации от азербайджанского делегата прозвучало требование к Армении передать Баку карту минных полей на территориях Нагорного Карабаха, отошедших по мирному соглашению Азербайджану. Такая полемика возникала практически на каждом заседании, и на текущих дебатах о военнопленных, оставшихся после конфликта, представители Армении и Азербайджана остались при своем мнении. Представители западных стран, в частности, глава мониторингового комитета ПАСЕ Стефан Шеннах, призвали стороны "не торговаться о том, брали армянских военнослужащих в плен до объявления перемирия или после", и призвал обе стороны отпустить оставшихся военнопленных, предоставив уполномоченным международным организациям решать вопросы о персональной ответственности за те или иные преступления. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович во время своего ежегодного доклада в среду с сожалением отметила, что предприняла уже несколько попыток отправиться в Нагорный Карабах, чтобы оценить положение с соблюдением прав местных жителей, однако пока все они завершились неудачей. По словам Миятович, риторика, которой придерживаются обе стороны, не способствует заключению стабильного и долгосрочного мира между сторонами и, в частности, выполнению ее миссии по защите прав человека в регионе. Об Украине Миятович сообщила также, что недавно вернулась из поездки на Украину, после которой сделала вывод, что ее личный визит в Крым - это вопрос дальней перспективы. Вместе с тем она не дала конкретного ответа на вопрос о том, что именно мешает ей посетить Крым. В ходе сессии украинские депутаты традиционно отмечались критикой в адрес России, а также Ассамблеи, поскольку, по их мнению, она уделяет недостаточно внимания вопросу суверенитета и территориальной целостности стран-участниц. Однако попытка депутата Алексея Гончаренко устроить на дебатах перфоманс с украинским флагом вызвала лишь резкую критику со стороны председателя ПАСЕ Хендрика Дамса, который пообещал серьезно заняться вопросом его поведения в зале и пообещал, что подобная выходка была последней под его председательством. Другие темы На весенней сессии обсуждался вопрос коронавирусных паспортов и сертификатов вакцинации, а также юридические последствия их введения. Практически все участники дискуссии высказались против их обязательного введения, подчеркнув, что такая мера никак не будет способствовать снижению темпов заболеваемости и лишь искусственно ограничит в правах тех, кто не может или не хочет вакцинироваться от COVID-19.