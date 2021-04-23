В Перу выразили обеспокоенность иностранным вмешательством в выборы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Перу обеспокоены недавними заявлениями зарубежных политиков в свете предстоящего второго тура президентских выборов в этом южноамериканском государстве. Об этом в четверг заявил МИД республики.

"Министерство иностранных дел выражает обеспокоенность в связи с тем, что иностранцы выступают с мнениями по поводу выборов в Перу, что является явным вмешательством во внутренние дела", - говорится в публикации в Twitter внешнеполитического ведомства. "Всеобщим долгом является обеспечение права на свободное и независимое участие граждан в выборах [президента], второй тур которых состоится 6 июня", - добавили дипломаты.

Накануне экс-президент Боливии Эво Моралес и бывший глава Уругвая Хорхе Мухика заявили об открытой поддержке представителя леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо.

Президентские выборы в Перу состоялись 11 апреля. По итогам подсчета 100% бюллетеней, избирком страны объявил, что во второй тур вышли Кастильо и Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила".