КНР потребовала от британского парламента отозвать вотум по поводу "геноцида в Синьцзяне"

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Китайские власти требуют от парламента Великобритании отозвать вотум, касающийся "ущемления прав человека и геноцида" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу посольством Китая в Лондоне.

"Британская Палата общин 22 апреля одобрила вотум, признающий факт нарушения прав человека и геноцид в отношении национальных меньшинств на территории Синьцзяна. <...> Мы требуем, чтобы Великобритания объективно рассмотрела соответствующие вопросы, проявила уважение к ключевым интересам КНР и немедленно исправила допущенную ошибку", - подчеркивается в нем.

Как отмечается в заявлении, Пекин отвергает выдвигаемые против него обвинения, поскольку считает их клеветническими, и "будет твердо защищать свой суверенитет". "Лондон пытается приукрасить проблемы, связанные с соблюдением прав человека в Великобритании, и в то же время обвиняет другие страны - это откровенное лицемерие и двойные стандарты", - уточняется в нем.

На территории Синьцзяна проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств Китая - уйгуры, большинство из которых исповедует ислам. По данным правительства КНР, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным терроризмом.

Запад усилил давление на Китай после того, как в августе 2018 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека проинформировало о поступлении данных, которые могут свидетельствовать о противозаконном содержании до 1 млн представителей этой народности в "синьцзянских исправительных лагерях".