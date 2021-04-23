Афросоюз осудил продление парламентом Сомали срока действия мандата президента

ПРЕТОРИЯ, 23 апреля. /ТАСС/. Африканский союз осудил принятое нижней палатой парламента Сомали решение о продлении полномочий президента страны и призвал все политические силы немедленно возобновить переговоры в целях скорейшего проведения парламентских и президентских выборов. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на резолюцию, принятую в ночь на пятницу Советом мира и безопасности Африканского союза.

"Мы осуждаем принятое 12 апреля нижней палатой парламента Сомали решение продлить мандат президента и парламента как шаг, ведущий к отсрочке выборов, что подрывает единство и стабильность страны, создает угрозу миру и безопасности, - подчеркивается в документе. - Мы призываем политических лидеров Сомали следовать национальным интересам государства и немедленно возобновить переговоры на основе достигнутых соглашений в целях добиться согласия по всем вопросам, касающимся организации выборов".

Совет потребовал от председателя Африканского союза назначить специального представителя по Сомали и направить его в страну для содействия в поиске компромисса между ведущими политическими силами. Он также призвал международное сообщество, ООН и других партнеров работать вместе, чтобы усадить сомалийских политиков за стол переговоров для мирного разрешения создавшейся ситуации.

Политический кризис

Срок полномочий Мохамеда Абдуллахи Мохамеда на посту президента Сомали истек 8 февраля. Президентские выборы должны были состояться до 1 февраля, однако они не были проведены из-за разногласий по составу избирательной комиссии и ее полномочий. Нижняя палата парламента - Народная палата - приняла 12 апреля закон, согласно которому выборы должны быть подготовлены и проведены в течение ближайших двух лет. На весь этот срок продлевается и действие президентского мандата Мохамеда, который вступил в должность главы государства в феврале 2017 года. Парламент также продлил на два года собственные полномочия, которые истекли 27 декабря 2020 года.

14 апреля Мохамед подписал принятый Народной палатой закон о продлении своих полномочий на посту президента. Этот шаг вызвал глубокий раскол в политическом истеблишменте страны, включая руководителей регионов. Так, главы правительств штатов Галмудуг, Хиршабелле и Юго-Западный поддержали продление срока мандата Мохамеда. Однако руководители штатов Джубаленд и Пунтленд высказались против. В свою очередь внешнеполитическая служба штата Сомалиленд опубликовала заявление, в котором назвала принятый закон "противоречащим нормам демократии и способным ввергнуть Сомали в новую гражданскую войну".