Анкара заявила о нелегитимности будущих выборов президента Сирии

АНКАРА, 23 апреля. /ТАСС/. Президентские выборы в Сирии, которые намечены на 26 мая 2021 года, не могут считаться легитимными международным сообществом. Такое мнение выразил в пятницу официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич в распространенном заявлении.

"Президентские выборы, объявленные сирийским режимом [президентом Башаром Асадом] на 26 мая 2021 года, несовместимы с критериями дорожной карты, выдвинутой резолюцией СБ ООН 2254. Выборы, лишившие почти 7 млн сирийцев избирательного права, которые далеко не являются свободными и справедливыми, не могут считаться легитимными международным сообществом", - утверждает Бильгич.

По его словам, "Турция будет и впредь поддерживать усилия по поиску политического решения сирийского конфликта на основе резолюции СБ ООН 2254".

Президентские выборы в Сирии пройдут на альтернативной основе. Согласно конституции, претендовать на пост главы государства могут граждане республики от 40 лет и старше, проживающие на родине последние 10 лет и не имеющие иностранного подданства. При прохождении регистрации претендентам необходимо обеспечить письменную поддержку их кандидатур как минимум от 35 депутатов парламента. Принятая в 2012 году конституция Сирийской Арабской Республики ограничивает пребывание на посту президента двумя семилетними сроками подряд.